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    «Вашингтон» уступил «Коламбусу», «Сент-Луис» крупно проиграл «Далласу»

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    «Коламбус» обыграл «Вашингтон» в выставочном матче НХЛ — 2:1.

    Павел Бучневич
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    Павел Бучневич

    Победный гол забил Егор Чинахов. Еще одна шайба на счету Карсона Мейера. У «Кэпиталз» отличился Алексей Протас.

    Защитник Дмитрий Орлов, для которого это было первое появление в предсезонке, завершил встречу с показателем полезности «-1». Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участие в матче не принимали.

    Следующий матч в рамках предсезонной подготовки «Коламбус» проведет против «Каролины» 4 октября. «Вашингтон» встретится с «Детройтом» 6 октября.

    В другом предсезонном поединке «Сент-Луис» проиграл «Далласу» со счетом 2:5.

    В составе победителей по голу забили Якоб Петерсон, Мэйсон Марчмент, Райан Ши, Уайатт Джонстон и Фредрик Олофссон.

    У «Блюз» отличились Логан Браун и Павел Бучневич. На счету Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева по ассисту.

    «Сент-Луис» проведет следующий выставочный матч 5 октября против «Миннесоты». «Даллас» встретится с «Колорадо» 4 октября.

    В других поединках «Оттава» переиграла «Монреаль» в овертайме со счетом 5:4, «Виннипег» по буллитам уступил «Эдмонтону» — 2:3, а «Чикаго» был разгромлен «Детройтом» — 0:3.

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