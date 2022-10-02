ИИХФ может помочь легионерам КХЛ аннулировать контракты

Пресс-атташе Международной Федерации хоккеязаявил, что организация намерена обсудить возможность аннулировать контракты легионеров в КХЛ. Пока что это невозможно, но данный вопрос планируют рассмотреть на конгрессе ИИХФ.

«Правила ИИХФ утверждаются конгрессом ИИХФ и могут быть изменены только с одобрения конгресса, а не совета директоров ИИХФ. В следующий раз это можно будет сделать во время полугодового конгресса ИИХФ в сентябре 2023 года.

Почему мы не можем изменить правила на этой неделе, когда соберутся правление и конгресс? Устав ИИХФ (статут 14.2) гласит, что правила ИИХФ могут быть изменены только на чередующихся конгрессах. 2023 год — следующая возможность», — приводит слова Стайсса Expressen.