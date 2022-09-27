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    Василевский: Прошлогодний финал Кубка Стэнли стал для «Тампы» холодным душем

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Колорадо Эвеланш НХЛ
    Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский высказал мнение о проигранном финале Кубка Стэнли.

    Андрей Василевский
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    Андрей Василевский

    Напомним, что «Лайтнинг» уступили «Колорадо» со счетом 2-4.

    «Я не убивался из-за этого проигрыша. Было больно, но спустя несколько дней я уже остыл. Некоторые люди отходят дольше. Нам есть, в чем добавлять. Мотивация все еще присутствует.

    Всегда хочется выиграть как можно больше Кубков. Выиграть несколько подряд почти невозможно, потому что каждый год команда совсем новая. В этом году у нас тоже обновленный состав, свежие имена.

    Прошлогодний финал стал для нас холодным душем. Мы снова хотим поднять планку максимально высоко», — цитирует Василевского NHL.com.

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