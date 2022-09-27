Василевский: Прошлогодний финал Кубка Стэнли стал для «Тампы» холодным душем

Вратарь «Тампа-Бэй»высказал мнение о проигранном финале Кубка Стэнли.

Напомним, что «Лайтнинг» уступили «Колорадо» со счетом 2-4.

«Я не убивался из-за этого проигрыша. Было больно, но спустя несколько дней я уже остыл. Некоторые люди отходят дольше. Нам есть, в чем добавлять. Мотивация все еще присутствует.

Всегда хочется выиграть как можно больше Кубков. Выиграть несколько подряд почти невозможно, потому что каждый год команда совсем новая. В этом году у нас тоже обновленный состав, свежие имена.

Прошлогодний финал стал для нас холодным душем. Мы снова хотим поднять планку максимально высоко», — цитирует Василевского NHL.com.