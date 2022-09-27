«Нефтехимик» одолел «Сибирь» в овертайме

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились нападающие Павел Порядин и Ансель Галимов.
На это точным броском ответил защитник сибиряков Тревор Мерфи.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Порядин — 5 (Камара), 6:51 — 1:0. Мерфи — 3 (Сетдиков, Бек), 43:51 — 1:1. Галимов — 3 (Назаров, Сидоров), 62:20 — 2:1Вратари: Гарипов — КостинБроски: 38 (13+12+11+2) — 24 (7+8+8+1)Штраф: 4 — 10
Эта победа стала для «Нефтехимика» первой в текущем сезоне. «Сибирь» потерпела третье поражение в последних пяти встречах.