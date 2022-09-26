ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Англия — ИталияКругосветка. Чем удивил первый международный перерыв сезона?
  • 17:26
    • «Химки» назвали имя нового спортивного директора
  • 16:21
    • Экс-тренер «Локомотива» возглавил английский «Уотфорд»
  • 15:33
    • РФС назвал арбитра на матч «Спартак» — «Зенит» в Кубке России
  • 14:16
    • Англичанин Эшуорт назначен на пост спортивного директора «Спартака»
  • 14:05
    • Руководство «Спартака» планирует увеличить бюджет на зимние трансферы
    Все новости спорта

    Мальцев: Остается 3-4 игры, чтобы убедить «Колорадо» в своей полезности

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Колорадо Эвеланш Вегас Голден Найтс НХЛ
    Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев прокомментировал результат предсезонного матча с «Вегасом» (3:1).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Реально было интересно посмотреть, как с новым весом будет в игре. Всем доволен, кайфанул. Отбегал всю игру на одном дыхании, две наше звено забило, у своих ворот в нашу смену опасных атак не было.

    3:1 выиграли, смены пока не прислали, но так по памяти много полезных действий. В первом голе закрывал вратаря, в последнем, который в пустые, выпустили на важное вбрасывание при пять на шесть, его выиграл, а потом после возни в средней Байрам забил в пустые.

    Сам бросал мало, но в одном моменте даже спинораму сделал, скинул защитника, но не попал. А так могла красивая зайти. Выходил в тройке с Коглиано и О'Коннором — получилось почти 19 минут.

    Конкуренция очень серьезная, надо с первого матча показывать и доказывать. Если в прошлом сезоне одну игру потратил на адаптацию и одну попытку сжег, то сейчас, тьфу-тьфу, начал сразу.

    Наши топы начнут выходить к пятой-шестой контрольной игре, остается еще три-четыре, чтобы убедить в своей полезности. Работаем», — написал форвард в своем Telegram-канале.

    Этим летом Мальцев на год продлил контракт с «Колорадо». Согласно CapFriendly, зарплата 24-летнего форварда составляет 800 тысяч долларов за сезон.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обе команды забьют в этом поединке
  • Англия — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Столичное дерби гарантирует событийное зрелище?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Выиграет ли Венгрия группу?
  • Венгрия — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Англия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Венгрия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вердаско — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сантос — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Вольф — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Этчеверри — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие