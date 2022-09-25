Президент «Витязя»: Четыре игры провели на одном дыхании, потом пошли поражения

Президент «Витязя» Михаил Головков поделился впечатлениями после поражения в матче против «Сибири» (4:5 ОТ), которое стало 6-м подряд для подмосковной команды.

«Надо выигрывать хотя бы в одну шайбу, тогда будут два очка. Но хорошо, что хоть стали немного забивать, а то либо вообще не забивали, либо только одну шайбу, и сегодня по самоотдаче никаких претензий нет, боролись до конца.

Уступили, к сожалению, но будем работать, никто нос не вешает. Команда есть, характер есть, и надеемся, что в ближайшее время будем радовать болельщиков очками.

Четыре победы подряд на старте сезона? Четыре игры провели на одном дыхании, потом пошли поражения. Теперь надо выходить опять на победную серию, и надеемся сделать это уже во вторник.

Сегодня вы видели, реализация работала, но в прошлых играх пропустили, поэтому надо совместить хорошую реализацию с хорошей обороной», — сказал Головков ТАСС.