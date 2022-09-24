ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииУдовлетворительно. Экспериментальная сборная России вымучила победу в Бишкеке
  • 23:37
    • Португалия разгромила Чехию в Лиге наций, Испания проиграла Швейцарии
  • 18:57
    • Гол Уткина принес России победу над Киргизией
  • 00:06
    • Сборная Шотландии вырвала победу у команды Ирландии
  • 23:53
    • Хет-трик Митровича принес Сербии победу над Швецией в Лиге наций
  • 19:43
    • СКА по буллитам уступил московскому «Динамо»
    Все новости спорта

    Скабелка: У нас не получилось подготовить «Барыс» к первому выездному матчу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Барыс Северсталь КХЛ
    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:5).

    Андрей Скабелка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Скабелка

    «Здорово "Северсталь" сыграла, все три периода держали один темп. Что касается нашей игры, то у меня и у нас не совсем получилось подготовить команду к первому выездному матчу.

    Два периоды, да и третий тоже, мы играли без должной энергии. Нужно было большую цену заплатить, чтобы победить.

    Сегодня мы были не те, как в домашних матчах, когда блокировали много бросков, была самоотверженность, использовали свои шансы.

    Надеюсь, это будет для нас хорошим уроком», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Татнефть Арене» «Ак Барс» вырубит проблемный «Трактор»?
  • «Ак Барс» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Забивать будут не все
  • Нидерланды — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли Бублик обыграть Сонего в финале?
  • Бублик — Сонего. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.15
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нидерланды — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Остапенко — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шинник — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Аваи
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие