Скабелка: У нас не получилось подготовить «Барыс» к первому выездному матчу

Главный тренерподвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против(2:5).

«Здорово "Северсталь" сыграла, все три периода держали один темп. Что касается нашей игры, то у меня и у нас не совсем получилось подготовить команду к первому выездному матчу.

Два периоды, да и третий тоже, мы играли без должной энергии. Нужно было большую цену заплатить, чтобы победить.

Сегодня мы были не те, как в домашних матчах, когда блокировали много бросков, была самоотверженность, использовали свои шансы.

Надеюсь, это будет для нас хорошим уроком», — приводит слова тренера сайт КХЛ.