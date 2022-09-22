Мартемьянов: В очередной раз плохо начали, два броска — два гола

Главный тренер новосибирскойвысказал мнение о домашнем матче против(3:5).

«В очередной раз плохо начали, два броска — два гола. Своего вратаря закрыли. По игре парни молодцы, шли до конца.

Негативных слов я парням не сказал, выразил слова поддержки. У нас впереди четыре сложнейших матча на выезде, будем стараться брать очки там.

Команда соперника по мастерству в пятерку лидеров лиги входит. Они даже вбрасывание толком не дали нам сделать. Забил бы Тейлор Бек — был бы другой результат.

Со вбрасываниями беда. Я стал ставить его в центр, вбрасывания — это наша ахилесовая пята. Тренируем, каждый божий день центральные остаются и тренируются. Но воз и ныне там.

Костин сыграл согласно изначальному плану, но не сработало. Наши вратари — работяги.

Матчи с "Автомобилистом" приобрели статус дерби? Для кого–то — да. Для меня это рядовой матч», — передает слова Мартемьянова Sport24.