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    «Рейнджерс» обменяли Нильса Лундквиста в «Даллас»

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    Защитник «Рейнджерс» Нильс Лундквист перешел в «Даллас», сообщается на официальном сайте клуба.

    Нильс Лундквист
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    Нильс Лундквист

    Взамен на 22-летнего шведа команда из Нью-Йорка получил условный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023 и условный выбор в четвертом раунде драфта-2025.

    Ранее он попросил руководство клуба из Нью-Йорка обменять его и отказался приезжать в тренировочный лагерь.

    По словам агента игрока Клода Лемье, желание покинуть клуб появилось у Лундквиста в январе, когда «Рейнджерс» отправили его в АХЛ, вызвав оттуда Брэйдена Шнайдера.

    В прошлом сезоне Лундквист провел 25 матчей за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка при полезности «+ 4».

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