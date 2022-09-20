«Рейнджерс» обменяли Нильса Лундквиста в «Даллас»

Защитник «Рейнджерс»перешел в «Даллас», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 22-летнего шведа команда из Нью-Йорка получил условный выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023 и условный выбор в четвертом раунде драфта-2025.

Ранее он попросил руководство клуба из Нью-Йорка обменять его и отказался приезжать в тренировочный лагерь.

По словам агента игрока Клода Лемье, желание покинуть клуб появилось у Лундквиста в январе, когда «Рейнджерс» отправили его в АХЛ, вызвав оттуда Брэйдена Шнайдера.

В прошлом сезоне Лундквист провел 25 матчей за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка при полезности «+ 4».