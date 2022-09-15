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    «Металлург» разгромил «Амур» в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Амур
    Завершился матч чемпионата КХЛ, в котором магнитогорский «Металлург» победил «Амур» со счетом 3:0.

    Игроки «Металлурга»
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    Игроки «Металлурга»

    Дубль в составе победителей оформил нападающий Филипп Майе. Еще одна шайба на счету Дениса Зернова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Майе — 4 (Коробкин, Коростелев), 7:34 — 0:1. Майе — 5 (бол., Карри, Яковлев), 26:34 — 0:2. Зернов — 1 (п.в., Карпов), 58:09 — 0:3Вратари: Аликин (57:49 — 58:09) — ПаскуалеШтраф: 4 — 4Броски: 36 (9+16+11) — 30 (7+10+13)

    «Магнитка» занимает 3 место в Восточной конференции. «Амур» идет шестым. 17 сентября команды проведут еще один очный поединок.

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