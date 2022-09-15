«Металлург» разгромил «Амур» в КХЛ

Игроки «Металлурга» Фото: globallookpress.com
Дубль в составе победителей оформил нападающий Филипп Майе. Еще одна шайба на счету Дениса Зернова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Майе — 4 (Коробкин, Коростелев), 7:34 — 0:1. Майе — 5 (бол., Карри, Яковлев), 26:34 — 0:2. Зернов — 1 (п.в., Карпов), 58:09 — 0:3Вратари: Аликин (57:49 — 58:09) — ПаскуалеШтраф: 4 — 4Броски: 36 (9+16+11) — 30 (7+10+13)
«Магнитка» занимает 3 место в Восточной конференции. «Амур» идет шестым. 17 сентября команды проведут еще один очный поединок.