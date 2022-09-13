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    «Авангард» потерпел пятое поражение подряд

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сибирь
    «Авангард» проиграл «Сибири» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 Б.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе гостей в основное время отличились Рид Буше и Наиль Якупов, у хозяев забили Евгений Чесалин и Вячеслав Литовченко.

    «Сибирь» победила в серии буллитов со счетом 2:1, автором победного броска стал Тэйлор Бек.

    Хоккей КХЛ Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Авангард» (Омск) — 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Чесалин — 1 (мен., Соловьев), 43:48 — 1:0. Буше — 1 (бол., Береглазов), 44:14 — 1:1. Литовченко — 1 (мен., Основин, Мерфи), 54:29 — 2:1. Якупов — 2 (Белов, Найт), 58:42 — 2:2Победный буллит: БекВратари: Костин — Галимов (58:30 — 58:42)Штраф: 10-6Броски: 15 (3+3+7+2) — 33 (10+8+13+2)

    «Сибирь» в следующем матче отправится в гости к «Автомобилисту», игра состоится 16 сентября. Днем раньше «Авангард» сыграет с «Барысом». Омичи проиграли пятый матч подряд. Это первое очко «ястребов» в сезоне.

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