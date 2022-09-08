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    «Торпедо» победило «Автомобилист» в матче с 10 голами

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (7:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    В составе победителей дубль на свой счет записал нападающий Денис Ян, еще по разу отличились форварды Денис Венгрыжановский, Алексей Кручинин, Василий Атанасов и Сергей Гончарук, а также защитник Зият Пайгин.

    Шайбы екатеринбуржцев забросили нападающие Виктор Неучев, Анатолий Голышев и Стефан Да Коста.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 7:3 (0:1, 5:1, 2:1)
    Голы: Неучев — 1 (Филяев, Василевский), 15:19 — 0:1. Венгрыжановский — 1 (Коваленко, Кручинин), 20:44 — 1:1. Голышев — 2 (Да Коста, Широков), 24:28 — 1:2. Кручинин — 2 (Коваленко, Венгрыжановский), 27:54 — 2:2. Атанасов — 1 (Воронин, Шавин), 28:13 — 3:2. Ян — 2 (Марин, Агостино), 37:11 — 4:2. Пайгин — 1 (Агостино, Ларионов), 39:53 — 5:2. Гончарук — 1 (Венгрыжановский), 49:50 — 6:2. Ян — 3 (бол., Ларионов, М.С. Федотов), 51:14 — 7:2. Да Коста — 2 (Голышев, Широков), 56:31 — 7:3Вратари: Кульбаков — БобковБроски: 41 (14+13+14) — 25 (4+9+12)Штраф: 10 — 28

    В следующей игре регулярного чемпионата «Автомобилист» 11 сентября примет «Авангард», а «Торпедо» 12 числа сыграет в гостях против «Нефтехимика».

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