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    Плющев: «Металлург» не смог реализовать свой момент, а ЦСКА смог

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Металлург Мг КХЛ
    Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение «Металлурга» от ЦСКА (2:3 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    В овертайме победный гол для ЦСКА забил защитник Клас Дальбек.

    «Равные команды и равная игра. "Металлург" не смог реализовать свой момент, а ЦСКА смог.

    Сказать, кто куда вернулся в строй — тяжело. Будем смотреть дальше, послезавтра еще один матч.

    Игра могла качнуться как в ту, так и в другую сторону. Она качнулась в сторону ЦСКА. Сказать о том, что ЦСКА показал что-то феерическое, я не могу.

    ЦСКА реализовал ту возможность, что предоставил им овертайм. Практически равная игра», — сказал Плющев «Спорт-Экспрессу».

    Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.

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