Плющев: «Металлург» не смог реализовать свой момент, а ЦСКА смог

Бывший тренер сборной Россиипрокомментировал поражениеот(2:3 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022.

В овертайме победный гол для ЦСКА забил защитник Клас Дальбек.

«Равные команды и равная игра. "Металлург" не смог реализовать свой момент, а ЦСКА смог.

Сказать, кто куда вернулся в строй — тяжело. Будем смотреть дальше, послезавтра еще один матч.

Игра могла качнуться как в ту, так и в другую сторону. Она качнулась в сторону ЦСКА. Сказать о том, что ЦСКА показал что-то феерическое, я не могу.

ЦСКА реализовал ту возможность, что предоставил им овертайм. Практически равная игра», — сказал Плющев «Спорт-Экспрессу».

Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.