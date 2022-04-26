Федоров: Мы работаем вместе — и мы совершили ошибку. Рад, что выстояли

Главный тренер московскогопрокомментировал победу над магнитогорским(3:2 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Неплохая игра. Рад, что нашли силы сравнять счет. Третий период выдался неоднозначным для нас.

Гол в овертайме — знакомая всем схема: и нам, и "Металлургу". Это игра ошибок. С этим ничего не поделаешь.

У нас были нелегкие 48 часов, тем не менее мы вернули серию в Москву. Работаем дальше.

ЦСКА — король овертайма? Думаю, это интересная фраза для кого-то. Для нас это значит другое.

Это упорный труд, концентрация и внимание. Мы увидели определенную ситуацию, наш защитник подключился и нанес прекрасный бросок.

Мы сомневались, когда решили выпустить сегодня Юртайкина. Период после операции и восстановления был долгий и тяжелый психологически. Хоккеист должен играть в хоккей, а не тренироваться.

Нашли возможность в тренерском понимании и поставили его на сегодняшнюю игру. Мы знали, что он готов физически. Но не знали психологическую составляющую — все-таки это финал. Но Данил справился и помог команде.

Холодка по спине, когда получили удаление в овертайме не было. Разогрелись за три периода. Это неприятный момент. Мы четко понимали, кто идет.

Мы работаем вместе — и мы совершили ошибку. Рад, что выстояли. Это было здорово для нас. В результате довели игру до логического конца для нас», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.