Федоров: Мы работаем вместе — и мы совершили ошибку. Рад, что выстояли

«Неплохая игра. Рад, что нашли силы сравнять счет. Третий период выдался неоднозначным для нас.
Гол в овертайме — знакомая всем схема: и нам, и "Металлургу". Это игра ошибок. С этим ничего не поделаешь.
У нас были нелегкие 48 часов, тем не менее мы вернули серию в Москву. Работаем дальше.
ЦСКА — король овертайма? Думаю, это интересная фраза для кого-то. Для нас это значит другое.
Это упорный труд, концентрация и внимание. Мы увидели определенную ситуацию, наш защитник подключился и нанес прекрасный бросок.
Мы сомневались, когда решили выпустить сегодня Юртайкина. Период после операции и восстановления был долгий и тяжелый психологически. Хоккеист должен играть в хоккей, а не тренироваться.
Нашли возможность в тренерском понимании и поставили его на сегодняшнюю игру. Мы знали, что он готов физически. Но не знали психологическую составляющую — все-таки это финал. Но Данил справился и помог команде.
Холодка по спине, когда получили удаление в овертайме не было. Разогрелись за три периода. Это неприятный момент. Мы четко понимали, кто идет.
Мы работаем вместе — и мы совершили ошибку. Рад, что выстояли. Это было здорово для нас. В результате довели игру до логического конца для нас», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».
Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.