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    Федоров: Мы работаем вместе — и мы совершили ошибку. Рад, что выстояли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

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    «Неплохая игра. Рад, что нашли силы сравнять счет. Третий период выдался неоднозначным для нас.

    Гол в овертайме — знакомая всем схема: и нам, и "Металлургу". Это игра ошибок. С этим ничего не поделаешь.

    У нас были нелегкие 48 часов, тем не менее мы вернули серию в Москву. Работаем дальше.

    ЦСКА — король овертайма? Думаю, это интересная фраза для кого-то. Для нас это значит другое.

    Это упорный труд, концентрация и внимание. Мы увидели определенную ситуацию, наш защитник подключился и нанес прекрасный бросок.

    Мы сомневались, когда решили выпустить сегодня Юртайкина. Период после операции и восстановления был долгий и тяжелый психологически. Хоккеист должен играть в хоккей, а не тренироваться.

    Нашли возможность в тренерском понимании и поставили его на сегодняшнюю игру. Мы знали, что он готов физически. Но не знали психологическую составляющую — все-таки это финал. Но Данил справился и помог команде.

    Холодка по спине, когда получили удаление в овертайме не было. Разогрелись за три периода. Это неприятный момент. Мы четко понимали, кто идет.

    Мы работаем вместе — и мы совершили ошибку. Рад, что выстояли. Это было здорово для нас. В результате довели игру до логического конца для нас», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.

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