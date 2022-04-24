Федоров: Побуду оптимистом, мы готовимся к следующему матчу

Счет в серии 3-1 в пользу «Магнитки».
«У нас были все возможности сравнять счет. Мы выполнили определенную установку на игру, сделали шаг, но это не увенчалось взятием ворот.
Побуду оптимистом, мы готовимся к следующему матчу. Возможно шаг вперед — это более агрессивная игра и позиционные атаки.
Уверенности, эмоции и желания хоть отбавляй. Хоккей — игра быстрая, "Металлург" мобильная команда, хорошо шайбой распоряжается. Но нам нужно обращать на себя внимание, посмотреть в зеркало и определиться, чего мы хотим.
Насчет прошлогоднего финала, то без комментариев. Мы полностью понимаем, что сегодня произошло. Тем не менее я горжусь командой, мы становимся все крепче и крепче. Надеюсь, хватит времени, чтобы этот процесс завершить, и мы вернем серию в Москву.
Попов проходит определенный курс подготовки к следующему матчу. Решение по нему будет принято перед игрой. По сути игры думаю, что достаточно того, что мы перешли на три звена в последние 7-8 минут.
Был у нас момент, когда мы наступали, но не смогли довести дело до конца. В этих трех тройках у нас есть все необходимые ребята, которые могут забить. Но сегодня этого не случилось.
Стараемся быть позитивными, мы сыграли хорошую игру», — передает слова Федорова Sport24.