Федоров: Побуду оптимистом, мы готовимся к следующему матчу

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:1) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

Счет в серии 3-1 в пользу «Магнитки».

«У нас были все возможности сравнять счет. Мы выполнили определенную установку на игру, сделали шаг, но это не увенчалось взятием ворот.

Побуду оптимистом, мы готовимся к следующему матчу. Возможно шаг вперед — это более агрессивная игра и позиционные атаки.

Уверенности, эмоции и желания хоть отбавляй. Хоккей — игра быстрая, "Металлург" мобильная команда, хорошо шайбой распоряжается. Но нам нужно обращать на себя внимание, посмотреть в зеркало и определиться, чего мы хотим.

Насчет прошлогоднего финала, то без комментариев. Мы полностью понимаем, что сегодня произошло. Тем не менее я горжусь командой, мы становимся все крепче и крепче. Надеюсь, хватит времени, чтобы этот процесс завершить, и мы вернем серию в Москву.

Попов проходит определенный курс подготовки к следующему матчу. Решение по нему будет принято перед игрой. По сути игры думаю, что достаточно того, что мы перешли на три звена в последние 7-8 минут.

Был у нас момент, когда мы наступали, но не смогли довести дело до конца. В этих трех тройках у нас есть все необходимые ребята, которые могут забить. Но сегодня этого не случилось.

Стараемся быть позитивными, мы сыграли хорошую игру», — передает слова Федорова Sport24.