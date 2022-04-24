ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахЛиверпуль — Эвертон. Онлайн
  • 21:25
    • Гол Эджуке принес ЦСКА победу над «Динамо»
  • 20:24
    • «Ливерпуль» выиграл мерсисайдское дерби с «Эвертоном»
  • 18:32
    • «Ростов» вырвал домашнюю победу в матче со «Спартаком»
  • 18:02
    • «Челси» вырвал победу у «Вест Хэма», Жоржиньо не забил пенальти
  • 17:55
    • «Наполи» проиграл «Эмполи», выигрывая до 80-й минуты 2:0
    Все новости спорта

    Федоров: Побуду оптимистом, мы готовимся к следующему матчу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Металлурга» (0:1) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

    Сергей Федоров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Федоров

    Счет в серии 3-1 в пользу «Магнитки».

    «У нас были все возможности сравнять счет. Мы выполнили определенную установку на игру, сделали шаг, но это не увенчалось взятием ворот.

    Побуду оптимистом, мы готовимся к следующему матчу. Возможно шаг вперед — это более агрессивная игра и позиционные атаки.

    Уверенности, эмоции и желания хоть отбавляй. Хоккей — игра быстрая, "Металлург" мобильная команда, хорошо шайбой распоряжается. Но нам нужно обращать на себя внимание, посмотреть в зеркало и определиться, чего мы хотим.

    Насчет прошлогоднего финала, то без комментариев. Мы полностью понимаем, что сегодня произошло. Тем не менее я горжусь командой, мы становимся все крепче и крепче. Надеюсь, хватит времени, чтобы этот процесс завершить, и мы вернем серию в Москву.

    Попов проходит определенный курс подготовки к следующему матчу. Решение по нему будет принято перед игрой. По сути игры думаю, что достаточно того, что мы перешли на три звена в последние 7-8 минут.

    Был у нас момент, когда мы наступали, но не смогли довести дело до конца. В этих трех тройках у нас есть все необходимые ребята, которые могут забить. Но сегодня этого не случилось.

    Стараемся быть позитивными, мы сыграли хорошую игру», — передает слова Федорова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «армейцы» реабилитироваться за вылет из Кубка России?
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Результативные команды устроят голевую мясорубку?
  • «Вашингтон» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Сумеют ли «быки» прервать безвыигрышную серию матчей с «Зенитом»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.12
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие