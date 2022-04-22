Воробьев: Мы готовили ребят, что ЦСКА выйдет еще злее и будет больше бить и толкаться

Главный тренерпрокомментировал победу над(4:0) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

«Хорошая игра с нашей стороны, хорошо воспользовались своими моментами. Вася (голкипер Василий Кошечкин — прим. ред.) сыграл хороший матч.

Ребята отработали, сложно сказать, потратили ли ровно столько сил, сколько хотели. Пропусти один гол, игра бы поменялась. Про запас в финале говорить сложно.

Отказ меняться — саботаж Кошечкина? Саботажем это не назовем. Была возможность, я его спросил, он сказал, что все нормально. Возможно, он хотел сохранить "сухарь". Я его знаю с 18 лет, у нас есть контакт, глазами понимаю его.

Неколенко хороший игрок, забил важную шайбу в первой игре с "Трактором". У нас вся команда может решить момент.

У Лайпсика особый настрой на ЦСКА? Обычно, когда тебя меняют, то с прошлой командой часто бывает особый настрой. Пусть дальше так продолжает.

Мы готовили ребят, что ЦСКА выйдет еще злее и будет больше бить и толкаться, но ребята справились, молодцы. Как удается не играть в меньшинстве? Ключевое слово — "клюшки".

Сыграют ли Акользин и Кошелев? Будем разбирать эту игру, будем решать. Все возможно, но сейчас решения нет», — передает слова Воробьева Sport24.

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующая игра пройдет в Москве 24 апреля.