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    Воробьев: Мы готовили ребят, что ЦСКА выйдет еще злее и будет больше бить и толкаться

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    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над ЦСКА (4:0) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Хорошая игра с нашей стороны, хорошо воспользовались своими моментами. Вася (голкипер Василий Кошечкин — прим. ред.) сыграл хороший матч.

    Ребята отработали, сложно сказать, потратили ли ровно столько сил, сколько хотели. Пропусти один гол, игра бы поменялась. Про запас в финале говорить сложно.

    Отказ меняться — саботаж Кошечкина? Саботажем это не назовем. Была возможность, я его спросил, он сказал, что все нормально. Возможно, он хотел сохранить "сухарь". Я его знаю с 18 лет, у нас есть контакт, глазами понимаю его.

    Неколенко хороший игрок, забил важную шайбу в первой игре с "Трактором". У нас вся команда может решить момент.

    У Лайпсика особый настрой на ЦСКА? Обычно, когда тебя меняют, то с прошлой командой часто бывает особый настрой. Пусть дальше так продолжает.

    Мы готовили ребят, что ЦСКА выйдет еще злее и будет больше бить и толкаться, но ребята справились, молодцы. Как удается не играть в меньшинстве? Ключевое слово — "клюшки".

    Сыграют ли Акользин и Кошелев? Будем разбирать эту игру, будем решать. Все возможно, но сейчас решения нет», — передает слова Воробьева Sport24.

    «Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующая игра пройдет в Москве 24 апреля.

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