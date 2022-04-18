Федоров рассказал, продолжит ли работу в штабе сборной России

Главный тренер ЦСКАсообщил, что в будущем готов рассмотреть возможность вернуться в штаб сборной России.

Федоров входил в тренерский штаб главного тренера сборной России Алексея Жамнова на Олимпиаде в Пекине.

«Я безмерно благодарен, что мог работать со сборной, начиная с декабря. Мне это дало бесценный опыт. Рад тому, что меня позвали. Если в будущем поступит предложение, я рассмотрю все за и против, приму решение. Но работать в сборной России — это большая честь», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА под руководством Федорова дошел до финала Кубка Гагарина. В решающей серии соперником «армейцев» станет магнитогорский «Металлург».