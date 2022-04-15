ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут сыграть в финалеНовая битва Гвардиолы и Клоппа. Выводы по ответным матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • 13:42
    • КХЛ назвала имена лучших хоккеистов полуфиналов Кубка Гагарина — 2022
  • 13:31
    • В «Аталанте» оценили игру Алексея Миранчука в последних матчах
  • 12:29
    • «Зенит» продлит контракты с Дзюбой и Оздоевым
  • 12:00
    • Самедова обвинили в харассменте
  • 11:39
    • Шипачев может перейти в «Ак Барс»
    Все новости спорта

    Гомоляко: Если «Металлург» будет играть в свою силу, то никакой соперник нам не страшен

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал предстоящую финальную серию Кубка Гагарина — 2022 с ЦСКА.

    Сергей Гомоляко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Гомоляко

    Первые ощущения от того, что добрались до финала? Прекрасные ощущения, других слов нет. Ждём.

    Я не хочу говорить о сопернике. Уже говорил, что если мы будем играть в свою игру, то нам никакой соперник не страшен. Поэтому, если мы будем придерживаться своей тактики, своей игры, то всё у нас получится.

    Перед серией с «Авангардом» и перед серией с «Трактором» говорил, что противостояния совершенно не принципиальны, с ЦСКА тоже этой принципиальности нет? Ну а мне то какая должна быть принципиальность? Всегда говорю, принципиальных соперников нет, есть соперник, которого мы должны обыграть. На данном этапе у нас ЦСКА, мы должны выиграть и забрать Кубок.

    Удивило решение наставника ЦСКА Сергея Фёдорова стать тренером? У Сергея хороший, хоккейный склад ума, поэтому я ничему не удивлён. Думаю, Сергей в будущем будет прекрасным тренером.

    Ключевым в серии станут голы, голы самое главное. Чем больше забьём, тогда победим. В каждой игре надо забить на один гол больше.

    Как удалось в своё время пригласить в команду Брендана Лайпсика? С ним появился вариант, и мы созвонились с агентом. Я в принципе смотрел на его игру в ЦСКА и знал, как он играет за океаном, мне импонировала его игра, техника, катание, мне в принципе импонирует игра техничных ребят. Мы подыскивали ещё и центрального. Как раз, когда Филипп Майе появился, мы подумали, что это будет хорошая пара, и забрали его.

    Доволен как действует звено с Николаем Голдобиным? Главное, что они забрасывают, а красивые или какие — без разницы. Да, прекрасно играют пока«, — цитирует Гомоляко страница "Металлурга" во "Вконтакте".

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Динамо» неудачную серию «Ахмата»?
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • «Интер» потеряет очки на поле «Специи»?
  • «Специя» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Матч «Милана» снова завершится со счетом 0:0?
  • «Милан» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дерби — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие