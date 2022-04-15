ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут сыграть в финалеНовая битва Гвардиолы и Клоппа. Выводы по ответным матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • 14:11
    • «Бёрнли» уволил Дайча, который возглавлял команду более 9 лет
  • 13:54
    • ЧМ-2022 по волейболу, отобранный у России, официально передали Польше и Словении
  • 13:42
    • КХЛ назвала имена лучших хоккеистов полуфиналов Кубка Гагарина — 2022
  • 13:31
    • В «Аталанте» оценили игру Алексея Миранчука в последних матчах
  • 12:29
    • «Зенит» продлит контракты с Дзюбой и Оздоевым
    Все новости спорта

    КХЛ назвала имена лучших хоккеистов полуфиналов Кубка Гагарина — 2022

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор ЦСКА СКА
    Континентальная хоккейная лига на официальном сайте назвала имена лучших игроков полуфиналов Кубка Гагарина — 2022.

    Лоуренс Пилут
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоуренс Пилут

    Лучшим вратарём впервые по итогам раунда плей-офф признан Иван Федотов (ЦСКА), одержавший четыре победы в семи матчах серии. По воротам Федотова был нанесён 191 бросок, из которых он отразил 93,72%, коэффициент надёжности составил 1,73. В седьмом матче серии (3:0) Федотов впервые сыграл на ноль в плей-офф.

    Лучшим защитником впервые по итогам раунда плей-офф признан Лоуренс Пилут («Трактор»), набравший 5 (0+5) баллов в пяти матчах серии. Пилут не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». Защитник совершил три силовых приёма, заблокировал три броска и дважды на нём нарушали правила.

    Лучшим нападающим впервые по итогам раунда плей-офф признан Максим Соркин (ЦСКА), набравший 5 (4+1) очков в семи матчах серии. Соркин завершил только один из семи матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В третьем матче серии (6:2) Соркин сделал дубль, также на его счету три силовых приёма.

    Лучшим новичком впервые по итогам раунда плей-офф признан Марат Хуснутдинов (СКА), отдавший одну результативную передачу в семи матчах серии. Молодой нападающий совершил восемь силовых приёмов, заблокировал девять бросков и дважды на нем нарушали правила.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Динамо» неудачную серию «Ахмата»?
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • «Интер» потеряет очки на поле «Специи»?
  • «Специя» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Матч «Милана» снова завершится со счетом 0:0?
  • «Милан» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дерби — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие