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    Федоров: Главное, чтобы в седьмом матче со СКА потусторонние силы не вмешались

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги шестого матча финальной серии Западной конференции со СКА (3:1).

    Сергей Фёдоров
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    Сергей Фёдоров

    Счет в серии стал 3-3. Финальный матч серии между СКА и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.

    «Не скажу, что мы сыграли самый лёгкий матч. Сложный матч, получили определённый опыт, в этом году мы не были в такой ситуации.

    Рад за ребят, выдержали давление подготовки к матчу, сам матч. Немного добавили во втором, хотя в третьем сыграли, как просили.

    Ребят с победой, ребята из СКА тоже показали определённый уровень. Слаженная команда, много мастерства. Сложно против движения шайбы играть, она всегда будет ходить быстрее.

    Сегодня мы смогли перевести шайбу в зону соперника и своими активными действиями заставить соперника немного ошибаться.

    Посмотрим, как будет в Питере, главное, чтобы потусторонние силы не вмешались, чтобы хоккеисты решали на льду судьбу этого матча», — передаёт слова Фёдорова «Чемпионат».

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