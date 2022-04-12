Федоров: Главное, чтобы в седьмом матче со СКА потусторонние силы не вмешались

Главный тренерподвёл итоги шестого матча финальной серии Западной конференции со(3:1).

Счет в серии стал 3-3. Финальный матч серии между СКА и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.

«Не скажу, что мы сыграли самый лёгкий матч. Сложный матч, получили определённый опыт, в этом году мы не были в такой ситуации.

Рад за ребят, выдержали давление подготовки к матчу, сам матч. Немного добавили во втором, хотя в третьем сыграли, как просили.

Ребят с победой, ребята из СКА тоже показали определённый уровень. Слаженная команда, много мастерства. Сложно против движения шайбы играть, она всегда будет ходить быстрее.

Сегодня мы смогли перевести шайбу в зону соперника и своими активными действиями заставить соперника немного ошибаться.

Посмотрим, как будет в Питере, главное, чтобы потусторонние силы не вмешались, чтобы хоккеисты решали на льду судьбу этого матча», — передаёт слова Фёдорова «Чемпионат».