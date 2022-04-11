Три клуба НХЛ хотят подписать форварда СКА Кузьменко

Нападающий СКАможет продолжить карьеру в НХЛ.

По информации Edmonton Journal, интерес к российскому хоккеисту проявляют три клуба — «Бостон», «Торонто» и «Эдмонтон».

Кузьменко набрал 14 (7+7) очков в 14-ти матчах текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Кроме того, он забросил 20 шайб и сделал 33 результативные передачи в 45-ти матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Контакт Кузьменко со СКА рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Торонто» интересуется нападающим омского «Авангарда» Сергеем Толчинским.