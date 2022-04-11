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    Три клуба НХЛ хотят подписать форварда СКА Кузьменко

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Бостон Брюинз Эдмонтон Ойлерз НХЛ СКА КХЛ
    Нападающий СКА Андрей Кузьменко может продолжить карьеру в НХЛ.

    Андрей Кузьменко
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    Андрей Кузьменко

    По информации Edmonton Journal, интерес к российскому хоккеисту проявляют три клуба — «Бостон», «Торонто» и «Эдмонтон».

    Кузьменко набрал 14 (7+7) очков в 14-ти матчах текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Кроме того, он забросил 20 шайб и сделал 33 результативные передачи в 45-ти матчах регулярного чемпионата КХЛ.

    Контакт Кузьменко со СКА рассчитан до 30 апреля 2022 года.

    Ранее сообщалось, что «Торонто» интересуется нападающим омского «Авангарда» Сергеем Толчинским.

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