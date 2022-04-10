«Нью-Джерси» забросил 3 шайбы в третьем периоде и вырвал победу у «Далласа»

В матче регулярного турнира НХЛна выезде выиграл усо счетом 3:1.

«Дьяволы» проигрывали после второго периода 0:1, однако в третьем смогли забросить три шайбы подряд. Причем две последних они оформили за 10 секунд.

Добавим, что защитник «Далласа» Райан Сутер забросил 100 шайбу в сезоне, а россиянин Владислав Наместников записал на свой счет ассист.