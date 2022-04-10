«Нью-Джерси» забросил 3 шайбы в третьем периоде и вырвал победу у «Далласа»

Нико Хишер Фото: globallookpress.com
«Дьяволы» проигрывали после второго периода 0:1, однако в третьем смогли забросить три шайбы подряд. Причем две последних они оформили за 10 секунд.
Добавим, что защитник «Далласа» Райан Сутер забросил 100 шайбу в сезоне, а россиянин Владислав Наместников записал на свой счет ассист.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы: Сутер — 6 (бол., Наместников, Бенн), 33:31 — 1:0. Смит — 5 (Хишир, Зеттерлунд), 44:26 — 1:1. Хишир — 20 (Бол, Зеттерлунд), 58:49 — 1:2. Заха — 14 (Боквист, Сиверсон), 58:59 — 1:3Вратари: Эттингер (59:23) — ДоусШтраф: 6 — 12Броски: 28 (9+13+6) — 23 (7+7+9)