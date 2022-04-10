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    «Нью-Джерси» забросил 3 шайбы в третьем периоде и вырвал победу у «Далласа»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Даллас Старз Нью-Джерси Дэвилз
    В матче регулярного турнира НХЛ «Нью-Джерси» на выезде выиграл у «Далласа» со счетом 3:1.

    Нико Хишер
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    Нико Хишер

    «Дьяволы» проигрывали после второго периода 0:1, однако в третьем смогли забросить три шайбы подряд. Причем две последних они оформили за 10 секунд.

    Добавим, что защитник «Далласа» Райан Сутер забросил 100 шайбу в сезоне, а россиянин Владислав Наместников записал на свой счет ассист.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
    Голы: Сутер — 6 (бол., Наместников, Бенн), 33:31 — 1:0. Смит — 5 (Хишир, Зеттерлунд), 44:26 — 1:1. Хишир — 20 (Бол, Зеттерлунд), 58:49 — 1:2. Заха — 14 (Боквист, Сиверсон), 58:59 — 1:3Вратари: Эттингер (59:23) — ДоусШтраф: 6 — 12Броски: 28 (9+13+6) — 23 (7+7+9)
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