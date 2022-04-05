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    Гатиятулин: Работаем с предсезонки над всеми компонентами. Сегодня играли хорошо все три периода

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трактор Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин отметил, что в игре с «Металлургом» (6:4) получилась скомканная концовка.

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Проанализировали предыдущую игру. Посмотрели, что нужно поменять, усилить, какие ошибки допустили. Ребята молодцы, услышали, играли с первых секунд так, как мы договаривались.

    Приходилось играть в меньшинстве, потратили много сил, рады, что смогли довести игру до победы. Спасибо болельщикам за поддержку.

    Не считаю, что Вилл растерял в игре. Были ошибки в обороне, Роман подчистил, сыграл на своем уровне. Концовка получилась скомканная.

    Хорошо контролировали шайбу, уделяем этому внимание. И раньше создавали неплохие моменты, более уверенно сыграли в контроль.

    В каждой игре ставим задачу больше владеть шайбой. Не всегда получается, сегодня получилось. Здорово.

    Не знаю, что такое идеальная команда. Работаем с предсезонки над всеми компонентами. Сегодня играли хорошо все три периода», — сказал тренер «Чемпионату».

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