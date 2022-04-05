Гатиятулин: Работаем с предсезонки над всеми компонентами. Сегодня играли хорошо все три периода

Главный тренер «Трактора»отметил, что в игре с(6:4) получилась скомканная концовка.

«Проанализировали предыдущую игру. Посмотрели, что нужно поменять, усилить, какие ошибки допустили. Ребята молодцы, услышали, играли с первых секунд так, как мы договаривались.

Приходилось играть в меньшинстве, потратили много сил, рады, что смогли довести игру до победы. Спасибо болельщикам за поддержку.

Не считаю, что Вилл растерял в игре. Были ошибки в обороне, Роман подчистил, сыграл на своем уровне. Концовка получилась скомканная.

Хорошо контролировали шайбу, уделяем этому внимание. И раньше создавали неплохие моменты, более уверенно сыграли в контроль.

В каждой игре ставим задачу больше владеть шайбой. Не всегда получается, сегодня получилось. Здорово.

Не знаю, что такое идеальная команда. Работаем с предсезонки над всеми компонентами. Сегодня играли хорошо все три периода», — сказал тренер «Чемпионату».