Гатиятулин: Работаем с предсезонки над всеми компонентами. Сегодня играли хорошо все три периода

«Проанализировали предыдущую игру. Посмотрели, что нужно поменять, усилить, какие ошибки допустили. Ребята молодцы, услышали, играли с первых секунд так, как мы договаривались.
Приходилось играть в меньшинстве, потратили много сил, рады, что смогли довести игру до победы. Спасибо болельщикам за поддержку.
Не считаю, что Вилл растерял в игре. Были ошибки в обороне, Роман подчистил, сыграл на своем уровне. Концовка получилась скомканная.
Хорошо контролировали шайбу, уделяем этому внимание. И раньше создавали неплохие моменты, более уверенно сыграли в контроль.
В каждой игре ставим задачу больше владеть шайбой. Не всегда получается, сегодня получилось. Здорово.
Не знаю, что такое идеальная команда. Работаем с предсезонки над всеми компонентами. Сегодня играли хорошо все три периода», — сказал тренер «Чемпионату».