Федоров: Шаг за шагом, период за периодом нам удалось собраться и довести матч до победы

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу своей команды над(3:1) в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«ЦСКА с победой, давно не играли. Здесь отличная атмосфера, приятно находиться во дворце. Много было эмоций, многое не получалось.

Выдержали определенный натиск во втором периоде — это был не самый лучший отрезок с нашей стороны по тому, как мы распоряжались шайбой. В следующем матче мы будем лучше.

Мы все-таки давно не играли. Лучшая тренировка — это игра. Болельщики СКА поддерживали свою команду, гнали вперед, но мы старались выполнить свою задачу.

Конечно, мы тренировались, готовились, но определенное волнение перед игрой у ребят все-таки было. Шаг за шагом, период за периодом нам удалось собраться и довести матч до победы.

Отдельно выделю третий период: мы подсказали ребятам, что нужно сыграть просто, а просто — это надежно.

Да, Сергей Андронов готов, но все-таки он давно не играл — примерно месяц. Он восстанавливался, очень упорно тренировался все это время, так что физически он готов, но нужно набрать игровую форму, а это происходит только через игры. К нему нет никаких вопросов, Сергей — опытный боец, мы на него очень рассчитываем.

И первые, и вторые звенья должны выигрывать. Наши лидеры в игре, они несут определенный груз ответственности, не всегда все получается. Но у нас действительно забивают и игроки из третьих-четвертых звеньев.

Попов молодец, весь плей-офф тащит команду. Могу сказать, что он был сильнейшим нашим игроком во время подготовки в олимпийскую паузу, набрал хорошую форму, а сейчас продолжает играть и радовать болельщиков.

Задания бить соперника в третьем периоде не было. Но мы пропустили второй период с точки зрения силовой борьбы, так что опытные игроки поняли, что в этом компоненте тоже нужно добавить.

Если говорить о плей-офф, то 9 побед в 9 матчах — это скорее тяжелая цифра. Мне как тренеру приятно это осознавать, но мы не концентрируемся ни на каких рекордах и цифрах.

У нас новая серия, и это только первая победа. Завтра на тренировке разберем этот матч, внесем определенные коррективы и будем готовиться к следующей игре.

Весь фокус на улучшение наших компонентов», — цитирует Федорова пресс-служба СКА.