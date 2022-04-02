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    • СКА с поражения начал полуфинальную серию Кубка Гагарина с ЦСКА
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    Федоров: Шаг за шагом, период за периодом нам удалось собраться и довести матч до победы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА СКА КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды над СКА (3:1) в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «ЦСКА с победой, давно не играли. Здесь отличная атмосфера, приятно находиться во дворце. Много было эмоций, многое не получалось.

    Выдержали определенный натиск во втором периоде — это был не самый лучший отрезок с нашей стороны по тому, как мы распоряжались шайбой. В следующем матче мы будем лучше.

    Мы все-таки давно не играли. Лучшая тренировка — это игра. Болельщики СКА поддерживали свою команду, гнали вперед, но мы старались выполнить свою задачу.

    Конечно, мы тренировались, готовились, но определенное волнение перед игрой у ребят все-таки было. Шаг за шагом, период за периодом нам удалось собраться и довести матч до победы.

    Отдельно выделю третий период: мы подсказали ребятам, что нужно сыграть просто, а просто — это надежно.

    Да, Сергей Андронов готов, но все-таки он давно не играл — примерно месяц. Он восстанавливался, очень упорно тренировался все это время, так что физически он готов, но нужно набрать игровую форму, а это происходит только через игры. К нему нет никаких вопросов, Сергей — опытный боец, мы на него очень рассчитываем.

    И первые, и вторые звенья должны выигрывать. Наши лидеры в игре, они несут определенный груз ответственности, не всегда все получается. Но у нас действительно забивают и игроки из третьих-четвертых звеньев.

    Попов молодец, весь плей-офф тащит команду. Могу сказать, что он был сильнейшим нашим игроком во время подготовки в олимпийскую паузу, набрал хорошую форму, а сейчас продолжает играть и радовать болельщиков.

    Задания бить соперника в третьем периоде не было. Но мы пропустили второй период с точки зрения силовой борьбы, так что опытные игроки поняли, что в этом компоненте тоже нужно добавить.

    Если говорить о плей-офф, то 9 побед в 9 матчах — это скорее тяжелая цифра. Мне как тренеру приятно это осознавать, но мы не концентрируемся ни на каких рекордах и цифрах.

    У нас новая серия, и это только первая победа. Завтра на тренировке разберем этот матч, внесем определенные коррективы и будем готовиться к следующей игре.

    Весь фокус на улучшение наших компонентов», — цитирует Федорова пресс-служба СКА.

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