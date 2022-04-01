Бобровский признан третьей звездой марта в НХЛ

В НХЛ подвели итоги марта и назвали тройку лучших игроков прошедшего месяца.

Третью звезду получил вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который провел 7 матчей и одержал с командой 7 побед. У него 92,4 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,13. Также у россиянина 2 сухих матча.

Второе место занял нападающий «Калгари» Джонни Годро. В 16 матчах НХЛ он забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.

Первую звезду отдали защитнику «Нэшвилла» Роману Йози. Швейцарец принял участие в 14 встречах команды и набрал 28 (4+24) очков.