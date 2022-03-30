«Металлург» вышел в финал плей-офф Восточной конференции

обыгралв седьмом матче серии плей-офф Восточной конференции. Счет составил 4:0 в пользу «Магнитки».

Андрей Чибисов и Филипп Майе вывели хозяев вперед в первом тайме. Джош Карри увеличил отрыв команды во второй части поединка.

Григорий Дронов поставил точку в матче, когда поразил пустые ворота.

Отметим, что в третьем периоде защитник «Металлурга» Алексей Маклюков получил тяжелую травму. Он попал под бросок соперника и получил удар в голову, после чего его увезли на носилках.

КХЛ. Восток. 1/2 финала конференций «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Чибисов — 5 (бол., Яковлев), 2:45 — 1:0. Майе — 5 (Коробкин, Дронов), 15:41 — 2:0. Карри — 5 (Лайпсик), 22:25 — 3:0. Дронов — 4 (п.в.), 58:34 — 4:0Вратари: Кошечкин (54:12 — 58:34) — ГрубецШтраф: 6 — 8Броски: 24 (8+10+6) — 41 (14+13+14)

Счет в серии составил 4:3 в пользу «Металлурга». В финале Восточной конференции команда встретится с «Трактором».