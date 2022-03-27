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    Лямся: Результат серии с «Трактором» справедлив, мы не заслужили сантиметры везения

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Трактор КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал итоги серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с челябинским «Трактором» (2-4).

    Томи Лямся
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    Томи Лямся

    «Тяжёлая игра с хорошим оппонентом. Мы медленно начали первые 10 минут, но затем сражались за победу. У нас были шансы в большинстве, но мы не смогли ими воспользоваться.

    Вратарь соперника совершил 34 сейва, это говорит о том, как мы хотели выиграть. В последних двух матчах именно его игра сделала разницу. Не так много людей верили в наш успех до начала серии.

    Отдельно отмечу молодёжь, которая очень хорошо играла, особенно дома. Результат справедлив, мы не заслужили сантиметры везения, поздравляю "Трактор".

    После игры сказал ребятам, что они могут гордиться проделанной работой, она была невероятной. Они сыграли на 110%.

    Ключевой матч? Пятый. Мы провели очень сильный матч, сыграли на высоком уровне. Хорошо владели шайбой, имели моменты выиграть.

    Соперник воспользовался единственным шансом на победу», — передаёт слова Лямся «Чемпионат».

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