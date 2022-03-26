Миоронов: Проиграли СКА лишь в одном — хладнокровии в завершении моментов

Главный тренер «Спартака»подвел итоги серии против(1-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Армейцы обыграли «Спартак» (2:1) в 5-м матче и вышли в полуфинал на ЦСКА.

«Хорошая тяжелая серия, сегодня она закончилась. Мы не проиграли ни в характере, ни в спортивной злости. Проиграли лишь в одном — хладнокровии в завершении своих моментов.

Это приходит с опытом. Много наших молодых игроков получили опыт в этой серии. Могу сказать только спасибо своей команде. Могу только гордиться командой.

Игра идет 60 минут. Вы думаете мы забили гол и расслабились? Нет — играли также. Допустили одну ошибку на синей линии — соперник наказал.

Я лично много хорошего подчерпнул для себя в этой серии. Возможно, где-то не смог достучаться до ребят, хотя мы были одной семьей в этой серии.

Конечно, нам помогло бы, если бы мы сыграли в первом раунде с "Йокеритом". Тренироваться это одно, а матчи плей-офф — это двойные скорости и много единоборств.

Но ребята все равно подготовились к серии», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

Напомним, что «Спартак» начинал со второго раунда плей-офф из-за снятия «Йокерита» с турнира.