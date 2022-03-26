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    Миоронов: Проиграли СКА лишь в одном — хладнокровии в завершении моментов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак СКА КХЛ Йокерит
    Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги серии против СКА (1-4) в четвертьфинале Кубка Гагарина.

    Борис Миронов
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    Борис Миронов

    Армейцы обыграли «Спартак» (2:1) в 5-м матче и вышли в полуфинал на ЦСКА.

    «Хорошая тяжелая серия, сегодня она закончилась. Мы не проиграли ни в характере, ни в спортивной злости. Проиграли лишь в одном — хладнокровии в завершении своих моментов.

    Это приходит с опытом. Много наших молодых игроков получили опыт в этой серии. Могу сказать только спасибо своей команде. Могу только гордиться командой.

    Игра идет 60 минут. Вы думаете мы забили гол и расслабились? Нет — играли также. Допустили одну ошибку на синей линии — соперник наказал.

    Я лично много хорошего подчерпнул для себя в этой серии. Возможно, где-то не смог достучаться до ребят, хотя мы были одной семьей в этой серии.

    Конечно, нам помогло бы, если бы мы сыграли в первом раунде с "Йокеритом". Тренироваться это одно, а матчи плей-офф — это двойные скорости и много единоборств.

    Но ребята все равно подготовились к серии», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

    Напомним, что «Спартак» начинал со второго раунда плей-офф из-за снятия «Йокерита» с турнира.

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