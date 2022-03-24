Воробьев: «Авангард» — команда, которая знает, как побеждать

«Металлург» в четверг крупно обыграл «Авангард» (5:1) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина — 2:2.
«Очень хорошее начало, сделали счет 3:0. Потом "Авангард" побежал отыгрываться, нам пришлось много обороняться. Сейчас серия переходит в серию до двух побед.
"Авангард" хорош без шайбы. Когда ты уступаешь в один-два гола, сложно играть. Они закрываются, хорошо работают.
Когда мы вели в счете в этих матчах, наблюдалась обратная картина. Другой команде надо было раскрываться.
Сейчас все начинается с нуля. Надо показывать характер. "Авангард" — команда, которая выигрывала кубок. Они знают, как побеждать.
Своим ребятам приводил в пример финал 2016 года. Перед седьмым матчем у меня не было сомнений, что мы его выиграем. Потому что у нас была чемпионская команда.
Мы знали, как это делать», — заявил Воробьев «Матч ТВ».
Пятый матч серии пройдет 26 марта в Магнитогорске.