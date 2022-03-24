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    Воробьев: «Авангард» — команда, которая знает, как побеждать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Авангард КХЛ
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями после победы над «Авангардом» (5:1) в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

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    «Металлург» в четверг крупно обыграл «Авангард» (5:1) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина — 2:2.

    «Очень хорошее начало, сделали счет 3:0. Потом "Авангард" побежал отыгрываться, нам пришлось много обороняться. Сейчас серия переходит в серию до двух побед.

    "Авангард" хорош без шайбы. Когда ты уступаешь в один-два гола, сложно играть. Они закрываются, хорошо работают.

    Когда мы вели в счете в этих матчах, наблюдалась обратная картина. Другой команде надо было раскрываться.

    Сейчас все начинается с нуля. Надо показывать характер. "Авангард" — команда, которая выигрывала кубок. Они знают, как побеждать.

    Своим ребятам приводил в пример финал 2016 года. Перед седьмым матчем у меня не было сомнений, что мы его выиграем. Потому что у нас была чемпионская команда.

    Мы знали, как это делать», — заявил Воробьев «Матч ТВ».

    Пятый матч серии пройдет 26 марта в Магнитогорске.

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