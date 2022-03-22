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    Барзал: Овечкин входит в пятёрку лучших игроков всех времён

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс
    Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и о его достижениях.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Это сумасшествие. Я не знаю точного числа, но более 700 голов в этой лиге… Он входит в пятёрку лучших игроков всех времён, в десятку лучших. Это всегда довольно круто, когда у тебя есть шанс сразиться с ним и увидеть его так близко», — приводит слова Барзала официальный сайт НХЛ.

    Напомним, в ночь с 20 на 21 марта в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

    Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в этом матче. Заброшенная шайба стала для него 40-й в текущем сезоне.

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