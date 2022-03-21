«Салават Юлаев» — «Трактор»: составы команд на 3-й матч серии 1/4 финала Кубка

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Салават Юлаев»:
Шарыченков (Скрынник);
Коледов — Науменков, Кулёмин — Кадейкин — Шмелёв;
Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
Панин — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;
Зубарев, Скориков — Пустозёров — Пименов — Алалыкин.
«Трактор»:
Вилл (Гарипов);
Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;
Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Потапов;
Карпухин — Рольгизер, Шварев — Стась — Фатеев.
Напомним, счёт в серии ничейный — 1-1.