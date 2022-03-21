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    «Салават Юлаев» — «Трактор»: составы команд на 3-й матч серии 1/4 финала Кубка

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор» опубликовали составы на третий матч в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022. Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена». Начало — в 17:00 мск.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Салават Юлаев»:

    Шарыченков (Скрынник);
    Коледов — Науменков, Кулёмин — Кадейкин — Шмелёв;
    Мухамадуллин — Хафизуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
    Панин — Бирюков, Санников — Картаев — Кузьмин;
    Зубарев, Скориков — Пустозёров — Пименов — Алалыкин.

    «Трактор»:

    Вилл (Гарипов);
    Пилут — Яруллин, Калинин — Бывальцев — Пулккинен;
    Телегин — Бэйлен, Тертышный — Седлак — Гика;
    Блажиевский — Кулик, Кравцов — Ткачёв — Потапов;
    Карпухин — Рольгизер, Шварев — Стась — Фатеев.

    Напомним, счёт в серии ничейный — 1-1.

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