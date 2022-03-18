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    Вайсфельд прокомментировал отстранение сборной России от Евротура

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная России Евротур КХЛ
    Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался об исключении сборной России из Евротура на два года.

    Леонид Вайсфельд
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    Леонид Вайсфельд

    «С моей точки зрения, история следующая. Со спортивной стороны Евротур, возможно, нужен, но большого интереса не представляет.

    Финансовый аспект — да, есть возможность заработать деньги, в ФХР об этом говорили. Международный опыт тоже нужен, но надо понять, какие задачи мы преследуем.

    Если хотим сделать сильную лигу — то Евротур должен идти по остаточному принципу. Я считаю, что самой главной, если мы хотим поднять уровень хоккея в стране, должна быть лига. Все остальное — второстепенно.

    К тем же чемпионатам мира нужно относиться так же, как канадцы: кто свободен, тот и едет. Не нужно ради международных соревнований останавливать внутренние. Иначе мы вообще никогда не получим зрителей на хоккее.

    А вообще это неправильно, что ведущую в хоккее страну отстраняют от соревнования. ФХР правильно делает, что борется и подает апелляции, рано или поздно вопрос решится», — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

    Место сборной России займет Швейцария. Турнир пройдет в Стокгольме 5-8 мая. На нем также выступят Швеция, Финляндия, Чехия.

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