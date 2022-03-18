Вайсфельд прокомментировал отстранение сборной России от Евротура

«С моей точки зрения, история следующая. Со спортивной стороны Евротур, возможно, нужен, но большого интереса не представляет.
Финансовый аспект — да, есть возможность заработать деньги, в ФХР об этом говорили. Международный опыт тоже нужен, но надо понять, какие задачи мы преследуем.
Если хотим сделать сильную лигу — то Евротур должен идти по остаточному принципу. Я считаю, что самой главной, если мы хотим поднять уровень хоккея в стране, должна быть лига. Все остальное — второстепенно.
К тем же чемпионатам мира нужно относиться так же, как канадцы: кто свободен, тот и едет. Не нужно ради международных соревнований останавливать внутренние. Иначе мы вообще никогда не получим зрителей на хоккее.
А вообще это неправильно, что ведущую в хоккее страну отстраняют от соревнования. ФХР правильно делает, что борется и подает апелляции, рано или поздно вопрос решится», — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».
Место сборной России займет Швейцария. Турнир пройдет в Стокгольме 5-8 мая. На нем также выступят Швеция, Финляндия, Чехия.