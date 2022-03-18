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    «Спартак» разгромил СКА в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ

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    Петербургский СКА потерпел домашнее поражение от московского «Спартака» (1:6) в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ

    СКА
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    СКА

    В составе победителей отличились Егор Савиков, Иван Дроздов, Андрей Локтионов, Александр Хохлачев, Сергей Широков и Александр Никишин.

    Единственную шайбу питерцев забросил Степан Фальковский.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Запад
    СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
    Голы: Савиков — 1, 5:17 — 0:1. Дроздов — 1 (мен.), 16:20 — 0:2. Локтионов — 1 (Петтерссон, Дроздов), 19:12 — 0:3. Фальковский — 2 (Бурдасов, Кузьменко), 27:26 — 1:3. Хохлачев — 1 (Цыплаков), 28:06 — 1:4. Широков — 1 (п.в., Хохлачев), 57:26 — 1:5. Никишин — 1 (п.в.), 59:59 — 1:6Вратари: Юханссон (Самонов, 20:00, 57:08 — 57:26, 57:47 — 59:59) — Данск (27:50 — 28:06)Броски: 25 (8+8+9) — 25 (15+5+5)Штраф: 6 — 8

    Напомним, что «Спартак» пропустил первый раунд плей-офф из-за того, что «Йокерит» снялся, и автоматически оказался во втором. Команда провела последний матч больше двух месяцев назад — 9 января.

    Счет в серии стал 1-0 в пользу красно-белых. Вторая игра пройдет 20 марта в Санкт-Петербурге.

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