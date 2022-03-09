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    «Магнитка» обыграла «Барыс» и вышла в полуфинал Восточной конференции

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Металлург Мг
    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над казахстанским «Барысом» (3:1) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе победителей отличились Семён Кошелев, Анатолий Никонцев и Денис Зернов.

    Единственную шайбу «Барыса» забросил Кирилл Савицкий.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Пятый матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
    Голы: Кошелев — 2 (Хабаров), 16:03 — 1:0. Савицкий — 1 (Орехов, Алсинг), 40:55 — 1:1. Никонцев — 1 (Неколенко, Минулин), 47:31 — 2:1. Зернов — 4 (Карпов, Яковлев), 50:59 — 3:1Вратари: Кошечкин — Бояркин (56:23 — 57:51, 58:34)Броски: 39 (14+9+16) — 35 (15+12+8)Штраф: 8 — 8

    «Металлург» выиграл серию у «Барыса» с общим счетом 4-1 и вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ.

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