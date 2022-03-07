ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Московскийодержал победу над ярославскимв матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

На второй минуте счёт в большинстве открыл форвард армейцев Владислав Каменев, ему ассистировали Михаил Григоренко и Никита Нестеров. Ответную шайбу на 10-й минуте забросил форвард «Локомотива» Егор Коршков с передачи Павла Красковского.

Во второй раз ЦСКА вперёд вывел Владислав Провольнев, ассистенты — Константин Окулов и Виталий Абрамов. На 47-й минуте в большинстве увеличил преимущество армейцев в ситуации «5 на 4» Михаил Григоренко, голевой пас отдали Сергей Плотников и Никита Нестеров.

Павел Карнаухов на 49-й минуте забросил четвёртую шайбу в ворота «Локомотива», результативные баллы также набрали Никита Нестеров и Клас Дальбек.

КХЛ «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) Голы: Каменев — 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 1:10 — 0:1. Коршков — 1 (Красковский), 9:50 — 1:1. Провольнев — 1 (Окулов, Абрамов), 12:04 — 1:2. Григоренко — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 46:06 — 1:3. Карнаухов — 1 (Нестеров, Дальбек), 48:29 — 1:4Вратари: Исаев — ФедотовШтраф: 8 — 6Броски: 19 (6+5+8) — 40 (17+9+14)Судьи: Раводин, Юдаков

ЦСКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, одержав победу в серии со счётом 4-0. «Локомотив» покидает розыгрыш Кубка Гагарина — 2022.