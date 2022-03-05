Леонтьев: Играть в давление постоянно «Нефтехимику» cил не хватит

Главный тренер «Нефтехимика»прокомментировал поражение от(2:3 ОТ).

Клуб из Нижнекамска уступает в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 0-3.

«Парни бились, не жалея себя, и показывали отличный хоккей. Вытащили игру, перевели встречу в овертайм и имели возможность забить.

Но грязный силовой прием, удар локтем, остался незамеченным, хотя судья рядом стоял. У нас игрок лежит — подозрение на перелом. Соперник в этот момент реализует 5 на 4. У меня все.

Я уверен, что этот эпизод еще больше закалит нашу команду, которая желает и хочет победы. Я уверен в этом.

Будем восстанавливаться, потому что у нас не такая длинная скамейка. Все те бойцы, которые играли, — они будут играть послезавтра. У нас остались силы для продолжения борьбы.

Хотел бы поблагодарить болельщиков. Сегодня была шикарная поддержка, трибуны нас заводили, мы это чувствуем, мы это слышим. Большое им спасибо за такую горячую поддержку.

Играть в давление постоянно, я считаю, cил не хватит. Получается такой гибридный хоккей. По ситуации, если надо, то мы играем в давление, если нет необходимости, то держим среднюю зону. Все по плану», — сказал тренер клубной пресс-службе.