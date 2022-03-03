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    Никитин: Нельзя вешать всех собак на вратаря, тем более в плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Локомотив ЦСКА КХЛ
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    Первую игру ярославцы проиграли со счетом 3:4 в овертайме.

    «Обидное поражение, оно не по счету. Но серия продолжается, готовимся дальше.

    Не думаю, что у нас проблемы с физикой или психологией. Мы теряемся в каких-то моментах, а опытная команда это использует.

    Как победить ЦСКА? Секрет простой: туда — забивать, сюда — не пропускать.

    Почему не тянет вратарь Паскуале? Что же вы сыплете соль на рану… Нельзя вешать всех собак на одного игрока, тем более в плей-офф.

    Нам нужно забивать, используя моменты. И очень важно, что мы эти моменты создаем. Хотя что тут рассказывать? Счет на табло.

    Перестановки в звеньях делают, когда не идет игра, а я так о "Локомотиве" сказать не могу. Нет смысла что-то дергать. Вот сейчас совершили перестановки — получили третий гол», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

    Третий матч серии между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 5 марта в Ярославле.

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