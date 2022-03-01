«Трактор» одолел «Нефтехимик» на старте плей-офф КХЛ

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе победителей по шайбе забросили Теему Пулккинен, Ник Бэйлен, Лукаш Седлак и Никита Тертышный.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Голы: Лещенко — 1, 17:30 — 0:1. Пулккинен — 1 (бол., Гика), 27:47 — 1:1. Порядин — 1 (бол., Хайруллин, Клок), 31:41 — 1:2. Бэйлен — 1 (бол., Гика, Пулккинен), 34:54 — 2:2. Галимов — 1 (Секстон, Лещенко), 46:28 — 2:3. Седлак — 1 (бол.), 48:15 — 3:3. Тертышный — 1 (Седлак), 57:18 — 4:3Вратари: Вилл — Судницин (59:12)Броски: 28 (11+10+7) — 24 (7+7+10)Штраф: 14 — 16
«Трактор» повел в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет также в Челябинске 3 марта.