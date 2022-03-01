«Барыс» победил «Магнитку» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

В составе хозяев шайбы забрасывали Линус Виделль и Николай Голдобин.
За «Барыс» отличились Томаш Юрчо (дубль) и Якоб Лилья.
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференций
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Голы: Юрчо — 1 (Каник), 22:44 — 0:1. Лилья — 1, 40:52 — 0:2. Виделль — 1 (Дронов, Яковлев), 47:56 — 1:2. Юрчо — 2 (Каник, Вей), 49:40 — 1:3. Голдобин — 1, 52:21 — 2:3Вратари: Олкинуора (58:24) — ОртиоБроски: 40 (5+15+20) — 17 (5+6+6)Штраф: 4 — 10
Вторая игра противостояния между этими командами состоится через два дня — 3 марта в Магнитогорске.