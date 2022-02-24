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    Источник: «Йокерит» досрочно завершит сезон КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Йокерит КХЛ
    Финский «Йокерит» досрочно завершит сезон в чемпионате Континентальной хоккейной лиги из-за событий в Украине.

    «Йокерит»
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    «Йокерит»

    «Клуб принял решение не заканчивать сезон. "Йокерит" принял решение после того, как Россия вторглась в Украину с помощью военной силы.

    Официальное подтверждение ожидается в четверг вечером или в пятницу», — говорится в сообщении MTVuutiset.

    Ранее фан-клуб финской команды выступил с требованием к руководству о снятии с чемпионата КХЛ.

    Также один из главных спонсоров «Йокерита» — компания Barona — сообщила о прекращении деловых отношений с клубом.

    «Мы не хотим и не будем участвовать в финансировании "Йокерита", который играет в российском чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

    Мы открыто выступаем против войны. Это наше заявление по текущей ситуации», — сообщается в пресс-релизе компании.

    «Йокерит» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года должен был сыграть с московским «Спартаком».

    Вероятно, финский клуб может заменить нижегородское «Торпедо», занявшее девятое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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