Источник: «Йокерит» досрочно завершит сезон КХЛ

Финскийдосрочно завершит сезон в чемпионате Континентальной хоккейной лиги из-за событий в Украине.

«Клуб принял решение не заканчивать сезон. "Йокерит" принял решение после того, как Россия вторглась в Украину с помощью военной силы.

Официальное подтверждение ожидается в четверг вечером или в пятницу», — говорится в сообщении MTVuutiset.

Ранее фан-клуб финской команды выступил с требованием к руководству о снятии с чемпионата КХЛ.

Также один из главных спонсоров «Йокерита» — компания Barona — сообщила о прекращении деловых отношений с клубом.

«Мы не хотим и не будем участвовать в финансировании "Йокерита", который играет в российском чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Мы открыто выступаем против войны. Это наше заявление по текущей ситуации», — сообщается в пресс-релизе компании.

«Йокерит» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года должен был сыграть с московским «Спартаком».

Вероятно, финский клуб может заменить нижегородское «Торпедо», занявшее девятое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.