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    СМИ: «Куньлунь» продолжит выступления в КХЛ

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    Китайский клуб «Куньлунь» продолжит играть в Континентальной хоккейной лиге, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Китайский клуб «Куньлунь» продолжит играть в Континентальной хоккейной
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    Китайский клуб «Куньлунь» продолжит играть в Континентальной хоккейной

    Выступление «Куньлуня» не было напрямую связано с подготовкой к Олимпиаде в Пекине и в большей степени зависит от других факторов, в частности — от партнерских отношений России и Китая. В следующем сезоне команда продолжит играть домашние матчи в подмосковных Мытищах.

    «Руководство клуба хотело бы вернуть команду в Китай, но это зависит от окончания пандемии, открытия границ и возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами.

    Спрогнозировать ситуацию сегодня невозможно, поэтому на данный момент реальной перспективой для клуба выглядит еще один сезон в Мытищах», — сказал источник издания.

    Ранее сообщалось, что «Куньлунь» мог прекратить существование после Олимпиады в Пекине.

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