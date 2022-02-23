СМИ: «Куньлунь» продолжит выступления в КХЛ

Китайский клубпродолжит играть в Континентальной хоккейной лиге, сообщает «Спорт-Экспресс».

Выступление «Куньлуня» не было напрямую связано с подготовкой к Олимпиаде в Пекине и в большей степени зависит от других факторов, в частности — от партнерских отношений России и Китая. В следующем сезоне команда продолжит играть домашние матчи в подмосковных Мытищах.

«Руководство клуба хотело бы вернуть команду в Китай, но это зависит от окончания пандемии, открытия границ и возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами.

Спрогнозировать ситуацию сегодня невозможно, поэтому на данный момент реальной перспективой для клуба выглядит еще один сезон в Мытищах», — сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что «Куньлунь» мог прекратить существование после Олимпиады в Пекине.