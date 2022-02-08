Кузнецов — первая российская звезда недели в НХЛ

Русская версия официального сайта НХЛ назвала трех лучших российских игроков лиги минувшей недели.

Первой звездой недели признан форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который в двух матчах недели набрал 2 (1+1) очка. Кроме того, он сыграл за команду Столичного дивизиона в Матче звезд НХЛ и помог ей выиграть мини-турнир.

Второй звездой недели стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. В своем единственном матче недели Капризов забил гол в ворота «Чикаго» (5:0) и продлил собственную результативную серию до 12 игр.

Третьей российской звездой стал нападающий «Торонто» Илья Михеев. В двух матчах недели за «Мэйпл Лифс» на прошлой неделе он заработал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас», чем помог команде дважды переиграть «Нью-Джерси».