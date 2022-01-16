«Бостон» в овертайме победил «Нэшвилл», «Каролина» обыграла «Ванкувер»

Завершились два поединка игрового дня регулярного сезона НХЛ.

«Бостон» дома в овертайме переиграл «Нэшвилл» с общим счетом 4:3 ОТ.

Победную шайбу забросил Тэйлор Холл. В основное время по шайбе у «Бостона» забили Брэд Маршан и Патрис Бержерон.

У форварда «Нэшвилла» Якова Тренина коэффициент полезности +1.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Смит — 5 (Бержерон, Маршан), 3:20 — 1:0. Райлли — 4 (Хаула, Холл), 7:37 — 2:0. Сиссонс — 5 (Фаббро), 14:30 — 2:1. Канин — 8 (Казинс, Боровицки), 27:32 — 2:2. Маршан — 20 (бол., Макэвой, Бержерон), 43:50 — 3:2. Йоси — 13 (Томасино), 46:26 — 3:3. Холл — 8 (Пастрняк, Вааканайнен), 61:41 — 4:3Вратари: Ульмарк — СаросШтраф: 9 — 7Броски: 44 (10+18+13+3) — 29 (6+11+11+1)

«Каролина» разгромил «Ванкувер» со счетом 4:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Ванкувер» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Ахо — 16 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 8:17 — 1:0. Хорват — 12 (Шенн), 13:24 — 1:1. Трочек — 8 (Свечников, Нечас), 21:02 — 2:1. Нечас — 8 (Свечников, Трочек), 24:49 — 3:1. Лоренц — 6 (Шей, Пеши), 44:09 — 4:1Вратари: Андерсен — ДемкоШтраф: 12 — 6Броски: 33 (12+10+11) — 31 (7+8+16)

По шайбе у победителей забросили Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц. Два очка за голевые передачи получил россиянин Андрей Свечников.