Гол и ассист Якупова помогли «Авангарду» обыграть минское «Динамо»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей по голу и результативной передаче записали на свой счет Наиль Якупов и Кирилл Семёнов, еще одну шайбу забросил Корбан Найт.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Якупов — 9 (Готовец, Семенов), 0:43 — 1:0. Семенов — 1 (Якупов, Сведберг), 29:11 — 2:0. Найт — 17 (Толчинский), 43:21 — 3:0Вратари: Грубец — РибарБроски: 24 (11+3+10) — 30 (8+15+7)Штраф: 8 — 6
«Авангард» набрал 56 очков и занимает 5-е место в Восточной конферении. У минского «Динамо» 54 очка и 8-я позиция.