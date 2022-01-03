«Торпедо» уступило «Нефтехимику»

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Вячеслав Лещенко и Дэн Секстон.
Гол гостей в активе Кенни Агостино.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: Агостино — 19 (бол., Леннстрем, Миле), 14:21 — 0:1. Лещенко — 10 (бол., Хайруллин, Клок), 51:47 — 1:1. Секстон — 6 (Кнот, Галимов), 54:44 — 2:1Вратари: Судницин — КочетковБроски: 38 (18+13+7) — 30 (13+7+10)Штраф: 12 — 16
«Нефтехимик» набрал 47 очков и идет седьмым на Востоке. У «Торпедо» столько же очков и девятая позиция на Западе.