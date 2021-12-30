Рижское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» Фото: globallookpress.com
Победный гол в овертайме забил Патрик Озолс.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Рига) — 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Агостино — 17 (Жафяров), 6:22 — 1:0. Мейя — 5 (Бунцис, Лорито), 6:56 — 1:1. Дарзиньш — 3 (бол.), 15:55 — 1:2. Агостино — 18 (бол., Миле, Жафяров), 22:17 — 2:2. И. Федотов — 2 (Михеев, Гончарук), 24:16 — 3:2. Карсумс — 3 (Озолс), 38:57 — 3:3. Озолс — 2 (Пуарье, Сауторн), 61:58 — 3:4Вратари: Тихомиров — ГудачекШтраф: 8-8Броски: 29 (5+7+17+0) — 27 (9+12+4+2)
В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Торпедо» занимает 9-е место, набрав 47 очков в 44 матчах. «Динамо» идет на 11-й строчке: 37 очков после 43 игр.