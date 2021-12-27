«Нефтехимик» победил «Адмирал» на выезде

принимал нижнекамскийв матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

На 7-й минуте гости открыли счёт в матче — Дмитрий Митякин реализовал большинство. На 20-й Дмитрий Саюстов сравнял счёт. На 36-й Вячеслав Ушенин вывел хозяев вперёд, но на 38-й Вячеслав Лещенко снова сравнял счёт. На 43-й минуте за гостей забросил Михаил Сидоров, а на 45-й забил Марат Хайруллин.

После этой игры «Нефтехимик» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 27 баллами располагается на 11-й позиции.