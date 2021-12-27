«Нефтехимик» победил «Адмирал» на выезде

Евгений Артюхин Фото: globallookpress.com
На 7-й минуте гости открыли счёт в матче — Дмитрий Митякин реализовал большинство. На 20-й Дмитрий Саюстов сравнял счёт. На 36-й Вячеслав Ушенин вывел хозяев вперёд, но на 38-й Вячеслав Лещенко снова сравнял счёт. На 43-й минуте за гостей забросил Михаил Сидоров, а на 45-й забил Марат Хайруллин.
После этой игры «Нефтехимик» набрал 47 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 27 баллами располагается на 11-й позиции.
КХЛ
«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Голы: Митякин — 7 (бол., Клок, Секстон), 6:51 — 0:1. Саюстов — 5 (Обидин), 19:07 — 1:1. Вяч. Ушенин — 5 (бол., Шулак, Мозик), 35:02 — 2:1. Лещенко — 8 (Бикмуллин, Е.А. Попов), 37:53 — 2:2. Сидоров — 5 (бол., Чивилев, Галимов), 42:38 — 2:3. Хайруллин — 17 (Сидоров), 44:09 — 2:4Вратари: Серебряков (58:35) — ТуохимааШтраф: 8 — 6Броски: 33 (11+13+9) — 21 (4+7+10)Судьи: Бирин, Овчинников