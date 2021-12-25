«Спартак» добыл выездную победу над «Сочи» в КХЛ

«Спартак» Фото: ХК «Спартак»
В составе красно-белых шайбу забрасывали Александр Никишин, Илья Баранов и Иван Дроздов.
За хозяев отличились Мартин Бакош и Амир Гараев.
КХЛ Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы: Никишин — 7 (Хохлачев), 12:55 — 0:1. Баранов — 1 (Дроздов), 25:01 — 0:2. Дроздов — 9 (Петтерссон, Ручкин), 28:11 — 0:3. Бакош — 7 (Феоктистов, Глотов), 47:26 — 1:3. Гараев — 11 (Николаев), 47:52 — 2:3Вратари: Хелльберг (Третьяк, 28:11, 59:15) — ДанскШтраф: 12-12Броски: 27 (6+9+12) — 24 (10+4+10)
«Спартак», выигравший пятую игру из последних шести, набрал 49 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» находится на 10 месте, имея на счету 39 очков.