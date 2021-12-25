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    «Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист» на домашней арене

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Автомобилист
    «Салават Юлаев» принимал «Автомобилист» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (4:1, 0:0, 0:1).

    Александр Кадейкин
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    Александр Кадейкин

    На 35-й секунде Александр Кадейкин открыл счёт в матче после паса Николая Кулёмина, на 12-й минуте Станислав Бочаров сравнял счёт. На 14-й минуте Данил Башкиров снова вывел уфимцев вперёд после передачи Степана Санникова, на 16-й Маркус Гранлунд забил третий гол «Салавата». На 18-й Павел Коледов забил ещё один гол хозяев. На 43-й минуте Патрис Кормье отыграл одну шайбу «Автомобилиста».

    «Салават Юлаев» набрал 56 очков в 42 матчах и поднялся на 3-ю строчку в Восточной конференции. «Автомобилист» потерпел 4-е поражение подряд и с 39 очками после 42 игр занимает 9-ю позицию Востока.

    КХЛ
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (4:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Кадейкин — 11 (Кулемин), 0:35 — 1:0. Бочаров — 5 (Кормье, Голышев), 11:59 — 1:1. Башкиров — 6 (Санников), 13:11 — 2:1. Гранлунд — 8 (бол., Тихонов, Маннинен), 15:21 — 3:1. Коледов — 3 (Кадейкин, Шмелев), 17:34 — 4:1. Кормье — 8 (Хрипунов), 42:45 — 4:2Вратари: Метсола — Галкин (Шикин, 17:34, 57:16)Штраф: 12 — 14Броски: 27 (8+9+10) — 30 (8+11+11)Судьи: Кулаков, Оскирко
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