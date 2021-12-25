«Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист» на домашней арене

принималв рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (4:1, 0:0, 0:1).

На 35-й секунде Александр Кадейкин открыл счёт в матче после паса Николая Кулёмина, на 12-й минуте Станислав Бочаров сравнял счёт. На 14-й минуте Данил Башкиров снова вывел уфимцев вперёд после передачи Степана Санникова, на 16-й Маркус Гранлунд забил третий гол «Салавата». На 18-й Павел Коледов забил ещё один гол хозяев. На 43-й минуте Патрис Кормье отыграл одну шайбу «Автомобилиста».

«Салават Юлаев» набрал 56 очков в 42 матчах и поднялся на 3-ю строчку в Восточной конференции. «Автомобилист» потерпел 4-е поражение подряд и с 39 очками после 42 игр занимает 9-ю позицию Востока.