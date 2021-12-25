«Адмирал» вырвал победу у «Нефтехимика» в серии буллитов

«Адмирал» выиграл четыре из пяти последних матчей. Фото: hcadmiral.ru
Матч во Владивостоке завершился со счетом 3:2 Б в пользу хоккеистов «Адмирала».
Автором решающего броска в серии буллитов стал нападающий хозяев Джош Кестнер.
«Адмирал» выиграл четыре из пяти последних матчей.
«Адмирал» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции — 27 очков. «Нефтехимик» находится на седьмой строчке — 42 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Березин — 4 (Бикмуллин, Шафигуллин), 15:59 — 0:1. Мозик — 3 (Шулак, Гареев), 17:25 — 1:1. Шулак — 6 (Вяч. Ушенин), 50:22 — 2:1. Лещенко — 7 (Клок, Секстон), 51:41 — 2:2Победный буллит: КестнерВратари: Серебряков — ТуохимааШтраф: 6 — 6Броски: 36 (8+13+12+3) — 39 (12+10+16+1)